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Rusya'dan Kiev'e Lojistik Merkez Vurgunu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri yükler için kullanılan lojistik merkezini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri yükler için kullanılan lojistik merkezini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Kiev bölgesindeki Velikaya Aleksandrovka yerleşim birimindeki "Biokon" lojistik merkezinin gece saatlerinde vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu merkezin askeri yüklerin depolanması ve sevkiyatı için kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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