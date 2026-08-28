Haberler

Rusya, Kiev'deki askeri tesisi vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde Kiev bölgesinde, seyir füzeleri için kimyasal madde üreten "Fire Point" askeri sanayi tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı alıyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış

İstanbul'daki korkunç kaza anbean kamerada