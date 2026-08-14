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Rusya: Ukrayna Limanlarına İHA Saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna limanlarına askeri yük taşıyan kuru yük gemilerine eşlik ettiği belirtilen 2 römorkör ile İzmail Limanı’ndaki tren istasyonunun insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna limanlarına askeri yük taşıyan kuru yük gemilerine eşlik ettiği belirtilen 2 römorkör ile İzmail Limanı'ndaki tren istasyonunun insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Dün akşam Nikolayev'in (Mıkolayiv) güneybatısındaki Karadeniz sularında 2 römorkörün İHA'larla vurulduğu aktarılan açıklamada, römorkörlerin, Ukrayna ordusu için Batı menşeli silah taşıyan kuru yük gemilerine Ukrayna limanlarına kadar eşlik ettiği ifade edildi.

Gece askeri yük ve yakıtın yüklenmesi, depolanması ve taşınması amacıyla kullanıldığı belirtilen İzmail Limanı'ndaki tren istasyonunun da İHA'larla vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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