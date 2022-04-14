Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
AA - Leon Klein - Güncel
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Bombardıman sonucu yanan evler İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Bombardıman sonucu yanan evler
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'in Yasinovataya bölgesinde, bazı binalar bombardıman sonucu hasar gördü. İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yürüttü.