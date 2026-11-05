Rusya, Harkiv ve Dnipropetrovsk'ta enerji tesislerini İHA'yla vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji ve lojistik altyapı tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine, lojistik merkezlerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılarda, Harkiv bölgesindeki Novıy Korotıç yerleşiminde bulunan "Nova Poşta" lojistik terminalinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesindeki 330 kilovoltluk elektrik trafo merkezinin vurulduğu aktarıldı.

Ayrıca, Karadeniz'de Odessa'nın 52 kilometre güneybatısında, askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında yerel saatle dün 20.00'den bu sabah 8.00'a kadar başta Moskova ve çevresi olmak üzere Rus hava savunma sistemlerinin 496 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bildirildi.

Kaynak: AA