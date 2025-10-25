Haberler

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'daki Birlikleri Teftiş Etti

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev yapan Merkez Askeri Grubu birliklerini denetleyerek cephe durumu hakkında bilgi aldı ve birlikleri başarılı operasyonları nedeniyle tebrik etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Ukrayna cephesinde Krasnoarmeysk yönünde çatışmalara katılan Merkez Askeri Grubunun yönetim merkezlerini ziyaret etti.

Birliklerin Ukrayna'daki cephede görevlerini yerine getirmesi sürecini denetleyen Gerasimov'a, grubun komutanları cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri Donetsk bölgesinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek, bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
