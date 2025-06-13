Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna Cephesini İnceledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki Batı Askeri Grubu'nu teftiş ederek cephedeki durumu değerlendirip, birlikleri tebrik etti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Batı Askeri Grubu'nu teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Rusya'nın Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Grubun askeri görevleri yerine getirmesi sürecini denetleyen Gerasimov'a, grubun komutanı Sergey Kuzovlev ve diğer askeri yetkililer cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri cephede elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek, bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.