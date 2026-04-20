Rusya: Filistin devletinin kurulması şansı giderek azalıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin meselesinin çözüm sürecinde durgunluk olduğunu belirterek, "Bu, Filistin halkının Gazze ve Batı Şeria'daki durumunu ağırlaştırıyor. Filistin devletinin kurulması şansı giderek azalıyor." dedi.

Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Meclisi Konseyi toplantısında konuştu.

Batılı ülkelerin eylemlerini eleştiren Lavrov, "Batı, gücün gayrimeşru kullanımına, sömürgeci yöntemlerine ve soygunlara başvuruyor." ifadesini kullandı.

Lavrov, Batı'nın yeni ordular kurma yönünde siyaset izlediğini ve bunu Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için yaptığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Norveç ve Ukrayna'yı dahil edecek yeni bir askeri ittifakın kurulmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu dile getiren Lavrov, "Avrupa'daki orduların Nazi bayrağı altında birleştirilmeye çalışıldığını" ifade etti.

Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin, bu durumu askeri planlamalarda dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, "Avrasya'daki tehditler önemli ölçüde artıyor. Bu, ek tedbirler almamızı gerektiriyor." diye konuştu.

Avrupa'nın Sırbistan'a baskı kurduğunu savunan Lavrov, bu nedenle de Sırbistan ile bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan ve Suriye'ye karşı askeri eylemler yoğunlaştırıldı

Lavrov, Afganistan'da terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele sürecinin oldukça zorlu olduğunun altını çizerek, Lübnan ve Suriye'ye karşı askeri eylemlerin yoğunlaştırıldığını söyledi.

Filistin meselesinin çözüm sürecine de değinen Lavrov, "Burada tam bir durgunluk var. Bu, Filistin halkının Gazze ve Batı Şeria'daki durumunu ağırlaştırıyor. Filistin devletinin kurulması şansı giderek azalıyor. İsrail tarafından ise bu devletin asla olmayacağı, bunun yerine genişletilmiş sınırlara sahip bir İsrail devletinin kurulacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu durum, bölgemizi de etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer katılımcıların Basra Körfezi'ndeki durumun Hazar, Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı etkilediğine dair endişelerini dile getirdiklerini hatırlattı.

Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'daki krizlere dikkati çeken Lavrov, "Bu kaosu her türlü yolla sürdürmeye çalışanların en önemli hedeflerinden birinin İslam dünyasının bölünmesi olduğu aşikar. Büyük ölçüde İslam ülkelerinden oluşan örgütümüzün (KGAÖ), bunu proje ve programlarında dikkate alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.