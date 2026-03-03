Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Trump'ın 'Rejim Değişikliği' Politikaları, 3'üncü Dünya Savaşı'nı Tetikleyebilir"

(ANKARA) - Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın "rejim değişikliği" politikalarının 3'üncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Dmitri Medvedev, düz, Rus devlet haber ajansına verdiği röportajda, olası bir küresel savaş riskine ilişkin soruyu yanıtladı. 3'üncü Dünya Savaşı'nın başlayıp başlamadığına ilişkin soruya Medvedev, "Teknik olarak hayır, ancak Trump suç niteliğindeki rejim değişikliği yönündeki çılgın politikasını sürdürürse bu şüphesiz başlayacaktır. ve herhangi bir olay tetikleyici olabilir" yanıtını verdi.

Medvedev, İran'a yönelik saldırının ABD ve müttefiklerinin "küresel hakimiyeti sürdürmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir savaşının" parçası olduğunu kaydetti. Trump'ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürerek "büyük bir hata" yaptığını ifade eden Medvedev, bu durumun "tüm Amerikalıları riske attığını" söyledi.

Hamaney'in yaklaşık 300 milyon Şii'nin manevi lideri olduğunu belirten Medvedev, "Artık o aynı zamanda bir şehittir" dedi. Medvedev, söz konusu gelişmenin İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını artırabileceğini ileri sürerek, "İran'ın bu çabalarını üç katına çıkaracağından şüphe yok" ifadelerini kullandı.

İran'ın liderinin ölümü ve çatışmalara rağmen ayakta kalıp kalamayacağına ilişkin soruya ise Medvedev, yeniden inşa sürecinin maliyetinin yüksek olacağını, ancak İslam Cumhuriyeti'nin bunu başarabileceğini söyledi.

Rusya'nın benzer şekilde müzakereler sürerken saldırıya uğrama riski bulunup bulunmadığı sorusunu da yanıtlayan Medvedev, bunun gerçekleşmemesinin "tek bir garantisi" olduğunu belirterek, "ABD, Rusya'dan korkuyor ve nükleer bir çatışmanın bedelini biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA