Rusya, Estonya'nın Diplomatını Sınır Dışı Ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliğinden bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı. Karar, mütekabiliyet ilkesi uyarınca alındı ve Estonya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etmesine tepki olarak geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marek Ühtegi'nin Bakanlığa çağrılarak, 13 Ağustos'ta Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğinden bir diplomatın hiçbir gerekçe gösterilmeden "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, mütekabiliyet ilkesi uyarınca, Moskova'daki Estonya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceğini bildirdi. Ayrıca Estonya tarafına, Tallin'in düşmanca eyleminin karşılıksız kalmayacağı bildirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
