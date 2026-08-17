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Rusya: Donetsk ve Zaporijya'da iki yerleşim kontrol altında

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyetinin Andreyevskaya Obşçina ile Zaporijya bölgesindeki Novosoloşino yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Kudiyevka ile Donetsk bölgesinde Perşomaryevka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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