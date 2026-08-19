Rusya, Vodyanskoye'yi ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Vodyanskoye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Vodyanskoye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Merkez Askeri Kuvvetleri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vodyanskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Orehovatka ve Krasnopodolye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini açıklamıştı.
Kaynak: AA