Haberler

Rusya, Donetsk'te Pereyezdnoye'yi Ele Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pereyezdnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini ve Rus ordusunun çeşitli cephelerde ilerlediğini açıkladı. Bakanlık, aynı zamanda Harkiv bölgesinde Kupyansk kentindeki askeri faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pereyezdnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pereyezdnoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin kontrolünü ele geçirme yönündeki faaliyetlerini sürdürdüğü ve şehirde bulunan Ukraynalı askerleri çevrelediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kupyansk'ta 8 bin 667 binadan 5 bin 667'si kontrol altına alındı. Son bir ayda Ukrayna ordusu Kupyansk'ta 1800'ü aşkın askerini, 36 tank ve zırhlı aracını, 2 çok namlulu roketatarını ve 137 topçusunu kaybetti. Kupyansk, demir yolu ve kara yolunun kesiştiği önemli bir lojistik merkez konumunda."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! Suçu sekreterine attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.