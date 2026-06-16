Rusya: Donetsk'te Novıy Donbass yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Novıy Donbass yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novıy Donbass yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez askeri grubu birliklerinin saldırıları sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novıy Donbass yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu