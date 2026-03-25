Rusya: Donetsk'te Nikiforovka yerleşim birimi kontrolümüze geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Nikiforovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikiforovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu