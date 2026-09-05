Rusya: Donetsk'te Kurtovka kontrol altında
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kurtovka yerleşim yerinde kontrolü sağladıklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kurtovka yerleşim yerinde kontrolü sağladıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, "Güney Askeri Kuvvetleri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurtovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, hafta içinde Ukrayna'da 15 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA