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Rusya: Donetsk'te İvanovka yerleşim birimini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip İvanovka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlık, bu eylemin Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde İvanovka yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

"UKRAYNA BİRLİKLERİNİN OLDUĞU 152 BÖLGE BOMBALANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi. Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve bombalandığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde İvanovka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 152 bölgenin uçak, insansız hava araçları, top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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