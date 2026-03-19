Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Pavlovka ve Fedorovka Vtoraya yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Pavlovka ve Fedorovka Vtoraya yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Güney askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pavlovka ve Fedorovka Vtoraya yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 138 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
