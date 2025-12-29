Haberler

Rusya: Donetsk'te Dibrova yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Dibrova yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını açıkladı. Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi ve Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğüne dair bilgilere yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Dibrova yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Batı askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dibrova yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 89 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
