Rusya, Donetsk'te Çasiv Yar Şehrini Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Çasiv Yar şehrini ele geçirdiğini açıkladı. Çasiv Yar, Ukrayna ordusunun stratejik bir nokta olarak kullandığı bir şehir olarak biliniyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Çasiv Yar şehrini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin Kramatorsk-Drujovsk yönündeki saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yar (Çasiv Yar) kenti kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusu, Çasov Yar'ı yeniden gruplanma merkezi ve ateş destek üssü olarak kullanıyordu.

Askeri uzmanlar, şehrin Rus ordusunun Donetsk'in derinliklerine ilerlemesini engelleyen bir mevzide bulunduğunu belirtiyordu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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