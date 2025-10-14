Haberler

Rusya, Donetsk'te Balagan Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Balagan yerleşim yerinin kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Rus güçleri cephede ilerlemeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Harkiv bölgesinde Borovskaya Andreyevka, Donetsk bölgelerinde de Moskovskoy yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
