Rusya, Donetsk'te Balagan Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Balagan yerleşim yerinin kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Rus güçleri cephede ilerlemeye devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Merkez askeri grubuna bağlı birlikler, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Balagan yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Harkiv bölgesinde Borovskaya Andreyevka, Donetsk bölgelerinde de Moskovskoy yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel