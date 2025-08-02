Rusya, Donetsk Bölgesinde Yeni Bir Yerleşimi Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Aleksandro-Kalinovo yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı. Rus güçleri, Ukrayna'daki faaliyetleri kapsamında pozisyonlarını güçlendirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 338 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel