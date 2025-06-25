Rusya, Donetsk Bölgesinde Yalta'yı Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Druşya'nın Donetsk bölgesindeki Yalta yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Rus güçlerinin bölgede pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilirken, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 335 insansız hava aracının yok edildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Yalta yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yalta yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 335 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Dıleyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.