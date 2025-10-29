Haberler

Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesindeki Vişnevoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Vişnevoye yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rus ordusunun bölgede ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Vişnevoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, hafta başında Dnipropetrovsk bölgesinde Yegorovka, Zaporijya bölgesinde de Novonikolayevka ve Privolnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
