Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesinde Yanvarskoye'yi Kontrol Altına Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Dnipropetrovsk bölgesindeki Yanvarskoye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca, son 24 saatte 146 Ukrayna İHA'sının yok edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Yanvarskoye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Yanvarskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 146 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunlardan 24'ünün Rus toprakları üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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