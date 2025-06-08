Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesinde Taarruza Başladı

Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesinde Taarruza Başladı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın yeni gerçeklerle karşılaşacağını belirterek, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnipropetrovsk bölgesinde taarruza geçtiğini açıkladı. Medvedev, Ukrayna'nın müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmekten kaçındığını vurguladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın sahada yeni gerçeklerle karşı karşıya kalacağını belirterek, "Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk (Dnipro) bölgesinde taarruza başladı." ifadesini kullandı.

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemediğini savunan Medvedev, şunları kaydetti:

"Onlar (Ukraynalılar), defalarca uyarıldı. Müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemeyenler, sahada yeni gerçeklerle karşılaşacak. Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk bölgesinde taarruza başladı."

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Rus ordusunun Donetsk bölgesinin batıdaki idari sınırına ulaştığını ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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