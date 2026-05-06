Rusya, ülkeleri "Kiev'den diplomatlarını tahliye etmeye" çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de diplomatik misyon çalışanlarının tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Zaharova, yayımladığı görüntülü mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu anımsattı.

Rusya Savunma Bakanlığının, "buna karşılık olarak Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyebileceği" uyarısı yaptığına dikkati çeken Zaharova, bu nedenle Rusya'da akredite olan yabancı misyon ve uluslararası örgüt temsilciliklerine nota gönderdiklerini söyledi.

Zaharova, notada yer alan ifadeleri aktararak, şunları kaydetti:

"Kiev yönetiminin, Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinlikler esnasında suç içerikli terör planlarını gerçekleştirmesi durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri kaçınılmaz olarak karar merkezleri dahil Kiev'e saldırı düzenleyecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkeleriniz ve örgütlerinizin yönetimlerini, uyarımızı büyük sorumlulukla dikkate almaya, diplomatik misyon ve diğer temsilcilik çalışanlarının Kiev'den tahliyesini zamanında sağlamaya çağırıyor. Saldırgan yaklaşımdan değil, saldırganlığa karşı kaçınılmaz tepki gösterileceği yaklaşımından hareket ediyoruz."

Rusya Savunma Bakanlığından 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı karar doğrultusunda, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulanan açıklamada, "Kiev yönetiminin, suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
