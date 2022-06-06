Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti, üç ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından iptal edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti, üç ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından iptal edildi.

Sırp medyasındaki haberlerde, Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği ve gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

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AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Sırbistan Rusya Güncel Haberler

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