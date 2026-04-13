Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 14-15 Nisan'da Çin'i Ziyaret Edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 14-15 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.
BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 14-15 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Lavrov'un ziyaretinin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacağını belirtti.
