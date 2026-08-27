Haberler

Rus ve ABD istihbarat başkanları Moskova'da görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü ve istihbarat servislerinin görev alanındaki konuları ele aldıklarını açıkladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü ve istihbarat servislerinin görev alanındaki konuları ele aldıklarını açıkladı.

Narışkin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in Moskova'da bulunduğu sırada kendisiyle bir araya geldiklerini doğruladı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Narışkin, istihbarat servislerinin görev alanına giren konuları ele aldıklarını belirtti.

Narışkin, "Görüşme gerçekleşti. Bunda olağan dışı bir durum yok." ifadelerini kullandı.

İstihbarat servisi yöneticilerinin yüz yüze veya çevrim içi görüşmelerinin, çalışmalarının bir parçası olduğunu vurgulayan Narışkin, dünyanın farklı bölgelerindeki istihbarat kuruluşlarının yöneticileriyle neredeyse her hafta görüştüğünü söyledi.

Narışkin, Ratcliffe ile görüşmesinin de bu çerçevede yapılan bir çalışma toplantısı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlanarak arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar ve yardımcısı Şerife'den renkli anlar!

Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Eskişehir'de 81 yaşındaki adamı kandırıp eve girdiler! Şüpheliyi torunu kaçırttı

Altınları almak üzereydi! Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı

Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

Şampiyonlar Ligi sonrası Fener'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim