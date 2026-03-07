Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesinde, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alındı.

Putin, ?Pezeşkiyan'a, saldırılar sonucunda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ailesi ile askeri-siyasi yönetim temsilcilerinin öldürülmesi, çok sayıda sivil kaybın yaşanması nedeniyle başsağlığı diledi.

Görüşmede, Rusya'nın, "çatışmaların derhal sonlandırılması, İran ve tüm Orta Doğu bölgesiyle ilgili sorunların güçle çözümünden vazgeçilmesi, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiği yönündeki temel tutumu" teyit edildi. Putin, bu bağlamda Basra Körfezi ülkeleri liderleriyle sürekli temas halinde olduğunu dile getirdi.

Pezeşkiyan da ülkesinin egemenliği ve bağımsızlığını savunan İran halkıyla dayanışma içerisinde olmasından dolayı Rusya'ya teşekkür ederek, çatışmanın akışı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Putin ile Pezeşkiyan, çeşitli kanallar aracılığıyla temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
