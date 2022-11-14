Rusya Devlet Başkanı Putin'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajı yolladı.

"TERÖRE KARŞI İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Putin taziye mesajında Türkiye ile teröre karşı iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise, Putin, mesajında, İstanbul'da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu.

"YARALANANLARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, "Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın iş birliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.