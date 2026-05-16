Putin, 19-20 Mayıs Tarihlerinde Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19-20 Mayıs tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua