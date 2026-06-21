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Kremlin Dış Politika Danışmanı, ABD ile sağlanan uzlaşının uygulanması yerine Ukrayna'da zafer beklediklerini söyledi

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD arasındaki Alaska zirvesinde Ukrayna krizine yönelik varılan uzlaşının uygulanmasını beklemediklerini, aksine zafer ve belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesini beklediklerini açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD arasındaki Alaska zirvesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sağlanan uzlaşının uygulanması yerine zafer beklediklerini söyledi.

Uşakov, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile ABD arasında Alaska zirvesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik uzlaşının uygulanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uşakov, Rusya'nın buna bağlı kaldığına işaret etti.

Uşakov, şöyle konuştu:

"Şu anda taraflardan biri, Anchorage'da sağlanan anlayışlara bağlı kalıyor, diğer taraf ise kendisine düşeni yapamadı ve anlaşmaları yerine getiremedi. Bu uzlaşıların uygulanmasını beklemiyoruz. Zafer ve belirlediğimiz hedeflerin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediğine işaret eden Uşakov, bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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