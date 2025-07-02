Rusya'dan UAEA'ya Tepki Beklentisi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırılarına Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sessiz kalmasına tepki göstererek, UAEA'dan açıklama beklediklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırılarına dair tepki göstermesini beklediklerini bildirdi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun, geçen hafta Zaporijya NGS'ye yönelik insansız hava araçları ile saldırı düzenlediğini anımsatan Zaharova, UAEA'nın buna dair herhangi bir tepkide bulunmadığına dikkati çekti.

Zaharova, UAEA'dan Ukrayna ordusunun Zaporijya NGS'ye yönelik saldırılarına dair tepki göstermesini beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"UAEA Sekreterliğinin, Kiev yönetiminin bu eylemleriyle ilgili herhangi bir tepkide bulunmamasından dolayı üzgünüz. UAEA ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan, Kiev yönetiminin suç içeren eylemlerini gerekli şekilde değerlendirmesini talep edeceğiz."

"ABD ile New START anlaşmasına dönmek için neden yok"

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Mevcut koşullarda bunun için gerekli hiçbir neden yok." dedi.

Zaharova, bunun için ikili ilişkilerdeki sorunların çözülmesi, Washington'un da söz konusu anlaşmanın temel ilkelerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan'daki duruma değinen Zaharova, bu ülkede istikrardan, hukuk üstünlüğünün korunmasından ve hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasından yana olduklarını dile getirdi.

"Rusya-Azerbaycan ilişkilerini bozmak isteyenlerin, kışkırtıcı eylemlerden vazgeçmelerini umuyoruz"

Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerginliğe de değinen Zaharova, iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak isteyenler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Rusya-Azerbaycan arasındaki ilişkileri bozmak isteyenlerin, kışkırtıcı eylemlerden vazgeçmelerini umuyoruz. Böyle adım çok atıldı. Bu adımlar, iki devlet arasındaki ilişkilere zarar veriyor. Azerbaycan tarafını, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine geri dönmeye çağırıyoruz. Tüm sorunların ortaklık ruhuna uygun siyasi diplomatik araçların kullanılmasıyla çözülmesinden yanayız. Bu yaklaşım, iki ülkenin halkının köklü çıkarlarına hizmet edecek."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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