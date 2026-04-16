Haberler

Rusya: Avrupa'nın Ukrayna İçin İha Üretimi Çatışmayı Tırmandırabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Avrupa ülkelerinin Ukrayna için insansız hava araçları (İHA) üretimindeki artışın, kıtayı daha fazla çatışmaya sürükleyeceği uyarısında bulundu.

MOSKOVA, 16 Nisan (Xinhua) -- Rusya, Avrupa ülkelerinin Ukrayna için insansız hava araçları (İHA) üretimine ev sahipliği yapma ve mevcut üretimi artırma yönündeki girişimlerinin, "kıtayı Rusya ile çatışmanın daha fazla içine çekeceği" uyarısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupalı liderlerin bu yöndeki adımları, Avrupa ülkelerinin güvenliğini güçlendirmek yerine, bu ülkeleri Rusya ile savaşa itiyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki artan kayıplar ve giderek kötüleşen personel sıkıntısı nedeniyle", bazı Avrupa ülkelerinin 26 Mart'ta Ukrayna için İHA üretimi ve tedarikini artırma kararı aldığı hatırlatıldı. Üretimi artırmak için, Avrupa topraklarında saldırı amaçlı İHA'lar ve bunların bileşenlerini üreten Ukraynalı şirketlere ve ortak girişimlere ayrılan fonların artırılmasının beklendiği kaydedildi.

Ukraynalı İHA üreticileri olarak tanımlanan şirketlerin, sekiz Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren şubeleri bulunduğuna dikkat çeken bakanlık, söz konusu işletmelerden bazılarının, hareketli mühimmatlar dahil olmak üzere saldırı İHA'larının üretiminde yer aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı