Rusya: Avrupa'nın Ukrayna İçin İha Üretimi Çatışmayı Tırmandırabilir

MOSKOVA, 16 Nisan (Xinhua) -- Rusya, Avrupa ülkelerinin Ukrayna için insansız hava araçları (İHA) üretimine ev sahipliği yapma ve mevcut üretimi artırma yönündeki girişimlerinin, "kıtayı Rusya ile çatışmanın daha fazla içine çekeceği" uyarısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupalı liderlerin bu yöndeki adımları, Avrupa ülkelerinin güvenliğini güçlendirmek yerine, bu ülkeleri Rusya ile savaşa itiyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki artan kayıplar ve giderek kötüleşen personel sıkıntısı nedeniyle", bazı Avrupa ülkelerinin 26 Mart'ta Ukrayna için İHA üretimi ve tedarikini artırma kararı aldığı hatırlatıldı. Üretimi artırmak için, Avrupa topraklarında saldırı amaçlı İHA'lar ve bunların bileşenlerini üreten Ukraynalı şirketlere ve ortak girişimlere ayrılan fonların artırılmasının beklendiği kaydedildi.

Ukraynalı İHA üreticileri olarak tanımlanan şirketlerin, sekiz Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren şubeleri bulunduğuna dikkat çeken bakanlık, söz konusu işletmelerden bazılarının, hareketli mühimmatlar dahil olmak üzere saldırı İHA'larının üretiminde yer aldığını belirtti.

