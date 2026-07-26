Elbruz Dağı’nda Boşnak dağcı faciası: 5 ölü
Rusya'daki Elbruz Dağı'nda şiddetli kar fırtınası ve rüzgar nedeniyle 5 Boşnak dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya'daki Elbruz Dağı'nda şiddetli kar fırtınası ve rüzgar nedeniyle 5 Boşnak dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.
Bosna Hersek medyası, Rusya'nın Elbruz Dağı'na tırmanmak için giden Bosna Hersekli dağcı kafilesinden 5 kişinin olumsuz hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.
Kafiledeki 2 kişinin kurtulduğu ifade edilen haberlerde, Rus arama kurtarma ekiplerinin 5 cesede ulaştığı, ancak hava şartları nedeniyle sadece 2 cesedin tahliye edilebildiği belirtildi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, yayımladığı taziye mesajında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Bosna Hersek Federasyonu hükümeti ise 1 günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.