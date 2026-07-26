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Elbruz Dağı’nda Boşnak dağcı faciası: 5 ölü

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Rusya'daki Elbruz Dağı'nda şiddetli kar fırtınası ve rüzgar nedeniyle 5 Boşnak dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'daki Elbruz Dağı'nda şiddetli kar fırtınası ve rüzgar nedeniyle 5 Boşnak dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bosna Hersek medyası, Rusya'nın Elbruz Dağı'na tırmanmak için giden Bosna Hersekli dağcı kafilesinden 5 kişinin olumsuz hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kafiledeki 2 kişinin kurtulduğu ifade edilen haberlerde, Rus arama kurtarma ekiplerinin 5 cesede ulaştığı, ancak hava şartları nedeniyle sadece 2 cesedin tahliye edilebildiği belirtildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, yayımladığı taziye mesajında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Bosna Hersek Federasyonu hükümeti ise 1 günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.

Kaynak: AA
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