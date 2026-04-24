Rusya'da Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kurslarında tam kapasiteyle eğitim veriliyor

Rusya'da Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen kurslara katılanlar, Türkçeye yoğun ilgi gösteriyor ve derslerde öğrendiklerini hem gündelik hem de profesyonel yaşamlarında kullanıyor.

2018'de faaliyete geçen Moskova YEE Türk Kültür Merkezi'nde, hem yüz yüze hem de çevrim içi düzenlenen Türkçe kurslarına her dönem yüzlerce öğrenci katılıyor.

Türkçe öğretiminin yanı sıra çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin de düzenlendiği merkezi ziyaret edenler, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Moskova YEE'de kütüphane, mutfak ve sergi alanları gibi sosyal donatılarıyla zengin bir fiziksel imkan sunuluyor.

"Her seviyede öğrencilere Türkçe öğretmeye çalışıyoruz"

Moskova YEE Koordinatörü Dr. Ersin Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

YEE'nin 2018'de Moskova'da faaliyete geçtiğini ve bugüne kadar Türkçe öğretimi ile çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Akbulut, "Moskova YEE Türk Kültür Merkezi'nde, Türkçe kursları düzenliyor, en temel A1 seviyesinden en üst C2 seviyesine kadar her seviyede öğrencilere Türkçe öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Türkçe öğrenimine her yaştan yoğun talep geldiğini belirten Akbulut, çocuklara yönelik düzenlenen Türkçe kurslarına Türk-Rus karma evliliklerinden doğan çocukların da ilgi gösterdiğini söyledi.

Yüz yüze kursların yanı sıra Rusya genelinde çevrim içi Türkçe kursları da düzenlediklerini belirten Akbulut, Moskova'da faaliyet gösteren ve çalışanlarına Türkçe öğretmek isteyen şirketlere yönelik "İş Yerinde Türkçe Kursları" düzenlediklerini ifade etti.

Akbulut, Türkçe kurslarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek "Türkçe kurslarımızı yıl içinde üç dönem halinde gerçekleştiriyoruz. Her dönem 300'den fazla öğrenciye Türkçe öğretiyoruz. Tam kapasiteyle çalışıyoruz. Buraya gelen öğrencilere sadece Türkçe öğretmekle yetinmiyor, aynı zamanda Türk kültüründen de kesitler sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Her hafta öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Akbulut, "Bu hafta mutfak haftasıydı. Türk gastronomi kültüründen farklı örnekleri öğrencilerimize sunduk. Hazırladıkları yemekleri hem kendileri yaptı hem de afiyetle yedi." ifadelerini kullandı.

Moskova YEE Eğitim Sorumlusu: "Rus vatandaşları, Türkçe kurslarına yoğun ilgi gösteriyor"

Moskova YEE Eğitim Sorumlusu Lina Abouamsha, temel seviyeden ileri seviyeye kadar Türkçe dersleri verdiklerini belirterek "Aynı zamanda İş Yerinde Türkçe kursları veriyoruz. Çocuk kulüpleri, konuşma kulüpleri düzenliyoruz. Bize gelen Türkçe öğrenme talepleri doğrultusunda programlarımız şekilleniyor." dedi.

Türkçe kurslarında YEE'nin ders materyallerini kullandıklarını belirten Abouamsha, bunların Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu olduğunu vurguladı.

Abouamsha, YEE tarafından geliştirilen ve Avrupa Dil Sınavları Derneği (ALTE) tarafından verilen "ALTE Kalite Nişanı" sahibi Türkçe Yeterlik Sınavı'nı (TYS) yılda üç kez uyguladıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Bu sınavı yılda üç kez dünyadaki tüm YEE merkezlerinde eşzamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Rusya'da Moskova ve Petersburg'da Türkçe Yeterlik Sınavı gerçekleştirilmektedir. Farklı amaçlar için Türkçe düzeylerini belgelendirmek isteyen adaylar sınava katılabiliyor."

Rus vatandaşlarının Türkçe kurslarına ve kültür sanat etkinliklerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Abouamsha, "Gelen bütün Türkçe öğrenme taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"İşime faydalı olduğundan dolayı Türkçeyi öğrenmeye başladım"

Moskova YEE'nin düzenlediği Türkçe kurslarına katılan İvan, Türkçe kurslarına 2 yıl önce başladığını söyledi.

Rus medya kuruluşu RBK'nin çalışanı olduğunu anlatan İvan, "İşime faydalı olduğundan dolayı Türkçeyi öğrenmeye başladım. RBK'de ekonomi bölümünde çalışıyorum. Bu yüzden sık sık ekonomi hakkında haberler yazıyoruz. Ekonomi haberlerini analiz ediyoruz. Türkiye-Rusya arasındaki ticaret ilişkileriyle ilgili haberler yazıyoruz." dedi.

Rus vatandaşı Aleksey de eskiden Türkiye'ye taşınmayı planladıkları için Türkçeyi öğrenmeye başladığını anlattı.

Moskova YEE'deki Türkçe kurslarına 3 yıldır devam ettiğini kaydeden Aleksey, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü YEE'de her şey güzel. Burada hem öğretmenler hem de öğrenciler, bina, kütüphane çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

"Yazdığım kitabı Türkçeye çevirmeyi planlıyorum"

Rus vatandaşlarından Natalya ise Kovid-19 salgını döneminde Türkçeye ilgi göstermeye başladığını anlatarak, "Herkes karantina döneminde evde otururken Türk dizisini açtım. (Türkçeye ilgi) o zaman başladı." ifadelerini kullandı.

Kitap yazdığını belirten Natalya, eserini Türkçeye çevirmeyi planladığını, çeviri sürecine başladığını ve kitabın ilk bölümünü tamamladığını ifade ederek ilerleyen süreçte kitabını yayımlamayı hedeflediğini söyledi.

Türkçe kurslarında edindiği bilgilerin hem gündelik hem de profesyonel yaşamında kendisine katkı sağladığını vurgulayan Natalya, Türkçe sayesinde artık bir Türk kurumunda çalıştığını da belirtti.