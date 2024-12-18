Rusya'da Yolcu ve Yük Treni Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Yaralı

- Rusya'da yolcu treni ile yük treni kafa kafaya çarpıştı: 14 yaralı

MOSKOVA - Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde yük treniyle yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde Murmansk - St. Petersburg arasında sefer yapan yolcu treni, Knyazhaya kentinde yük treni ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri gönderilirken, kazada toplam 7 vagon raydan çıkarak devrildi.

Murmansk Bölgesi Valisi Andrey Chibis yaptığı açıklamada, yolcu treninde 326 yolcunun bulunduğunu, yaralı kurtarılan 14 yolcudan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi. Ağır yaralı halde vagondan çıkarılan bir çocuğun yoğun bakımda tutulduğunu belirten Chibis, yaralıların çeşitli yerlerinde kırıklar ve kafa travmalarının tespit edildiğini aktardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yolcuların tahliyesi ve yaralıların tedavileriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurarak, Rus savcılık makamları da kazanın oluş nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı.