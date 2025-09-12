Rusya'da Yerel Seçimler Başladı

Haberler

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yerel düzeydeki milletvekili seçimlerinin başladığını ve 20 federatif bölgede halkın başkan veya valisini seçeceğini duyurdu. Seçimler 3 gün sürecek ve 24 bölgede elektronik oylama yapılacak.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yerel düzeyde bazı bölge yöneticileri ile milletvekili seçimlerinin başladığını duyurdu.

Pamfilova, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda dün geceden itibaren seçim sandıklarının açıldığını belirtti.

Bugün ile 14 Eylül tarihleri arasında yapılacak oylamada Tataristan'ın da aralarında bulunduğu 20 federatif bölgede halk, doğrudan başkan veya valisini seçecek.

11 bölgede yerel parlamentolar için milletvekili seçimleri gerçekleştirilecek, 25 idari merkezin temsilci organlarına üye seçimi yapılacak.

Seçimlerin 3 gün boyunca gerçekleştirileceği ülkede sadece Tataristan'daki başkanlık seçimi için sandıklar 14 Eylül'de açık olacak.

Bu yıl elektronik oylama 24 bölgede gerçekleştirilecek.

