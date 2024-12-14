Rusya'da mesajlaşma uygulaması Viber'e erişim engeli getirildi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Viber'in terör ve aşırılıkçılığa yönelik mevzuata uymadığı belirtildi.

Açıklamada, " Rusya'da terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin mevzuatın gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Viber uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya'da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi platformlara, son olarak da 1 Ağustos'ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti.

Mesajlaşma uygulaması Viber, WhatsApp ve Telegram'ın ardından Rusya'daki popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.