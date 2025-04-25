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Rusya'da Üst Düzey Askeri Yetkiliye Suikast

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Moskova'da Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik, el yapımı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Suikasta ilişkin soruşturma başlatıldı.

- Rusya'da üst düzey askeri yetkiliye suikast

MOSKOVA - Rusya'da Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik, park halindeki araçta bulunan el yapımı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'e Moskova bölgesindeki Balaşiha'da suikast düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko yaptığı açıklamada, Yaroslav Moskalik'in park halindeki araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Suikasta ilişkin soruşturma başlatıldı.

59 yaşındaki Moskalik, 2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna ile yapılan görüşmelerde Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nı temsil etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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