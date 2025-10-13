Haberler

Rusya'da Terör Saldırısı Planı Engellendi

Güncelleme:
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'da Ukrayna istihbaratı ve DEAŞ tarafından Savunma Bakanlığı'na yönelik planlanan bir terör saldırısının engellendiğini açıkladı. 4 kişi gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da Ukrayna istihbaratı ve DEAŞ tarafından Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisine yönelik planlanan terör saldırısının engellendiğini öne sürdü.

FSB'den yapılan açıklamada, Orta Asya ülkesi vatandaşı ile 3 Rus vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Bu kişilerin, Rusya Savunma Bakanlığının üst düzey yetkilisine yönelik terör saldırısı düzenlemeyi planladığı iddiasına yer verilen açıklamada, "Ukrayna'nın özel servisleri ve terör örgütü DEAŞ yöneticileriyle planladığı terör saldırısı engellendi. Saldırının, Moskova'nın yoğun bölgelerinden birinde düzenlenmesi planlanıyordu. Saldırıyı gerçekleştirecek Orta Asya ülkesi vatandaşı, DEAŞ üyesi Sayidakbar Gulomov tarafından devreye sokuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1979 doğumlu Gulomov'un, 17 Aralık 2024'te Moskova'da Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan bombalı suikast suçuna karıştığı, Rusya ve Özbekistan tarafından uluslararası arananlar listesine yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu şahıslara yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
