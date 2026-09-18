Haberler

Rusya'da Noran gemisine saldırıda Mısırlı kaptan öldü, 8 denizci ülkeye getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın güneybatısında saldırıya uğrayan Noran gemisinin Mısırlı kaptanının öldüğünü, 8 Mısırlı denizcinin ülkeye getirildiğini açıkladı. Bakanlık, kaptanın cenazesinin koşullar istikrara kavuşunca Mısır'a nakledileceğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın güneybatısındaki bir liman yakınında saldırıya uğrayan "Noran" adlı geminin Mısırlı kaptanının öldüğünü, mürettebattan 8 Mısırlı denizcinin ise ülkeye getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de "Noran" gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Mısır'ın Moskova Büyükelçiliğine olayın sonuçlarını takip etmesi ve gemideki Mısırlı denizcilere konsolosluk desteği sağlaması talimatını verdiği aktarıldı.

Açıklamada, büyükelçiliğin gemide bulunan 8 Mısırlı denizcinin ülkeye dönüşünü sağladığı kaydedildi.

Geminin Mısırlı kaptanının ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Konsolosluk biriminin kaptanın ailesiyle iletişime geçerek cenazenin çıkarılması ve Mısır'a nakledilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Geminin bulunduğu bölgede askeri operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, kaptanın cenazesinin koşullar istikrara kavuşur kavuşmaz Mısır'a nakledileceği bildirildi.

Açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğine ve gemide meydana gelen hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya basınında ise geminin Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
Bursa’da incir üreticileri Özgür Özel’in yolunu kesti! Çiftçinin mazotu için ÖTV ve KDV sözü verdi

Bir kasa incir bir litre benzin almıyor! Özel’in yolunu kestiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
Otel penceresinde dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı

Yasak aşk baskını faciayla bitti! Kaçmak isterken canından oluyordu

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu

İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Açılışa damga vuran an! İzni bizzat kendisi verdi

63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti

63 yaşına böyle girdi!