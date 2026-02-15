Haberler

Rusya'da Çatılardan Düşen Kar ve Buz Nedeniyle 2 Kişi Hayatını Kaybetti

2026 yılında Rusya'da çatı ve saçaklardan düşen kar ve buzlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Acil Durumlar Bakanlığı, aşırı kar yükü nedeniyle 44 çatı çökmesi vakası kaydedildiğini açıkladı.

MOSKOVA, 15 Şubat (Xinhua) -- Rusya'da 2026 yılının başından bu yana çatı ve saçaklardan düşen kar ve buz nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Acil Durumlar Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, 13 Şubat itibarıyla ülke genelinde aşırı kar yükünün yol açtığı 44 çatı çökmesi vakasının kayda geçtiğini bildirdi.

Açıklamada, özellikle sosyal tesisler ile kalabalık alanlardaki çatıların kardan acilen temizlenmesi gerektiği vurgulanarak, çalışmaların hızlandırılması için bölgesel makamlar ile yerel yönetimlerin koordineli hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

Moskova'da 9 Ocak'ta son 56 yılın en yoğun günlük kar yağışı kaydedildi. Ocak 2026 ise son iki yüzyılda kentte ölçülen en karlı ay oldu.

