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Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından askere alınanların eğitimi

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Askeri eğitim Askerlerin yataklarını düzenlemesi Bir askerin ütü yapması Yemekhanede yemek yiyen askerler ROSTOV - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Askeri eğitim

Askerlerin yataklarını düzenlemesi

Bir askerin ütü yapması

Yemekhanede yemek yiyen askerler ROSTOV - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rostov'da askere alınanların eğitimi başladı.

Kaynak: AA / Arkady Budnitsky - Güncel

Ukrayna Rostov Rusya Güncel Haberler

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