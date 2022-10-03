Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından askere alınanların eğitimi Güncel Haberler Askeri eğitim Askerlerin yataklarını düzenlemesi Bir askerin ütü yapması Yemekhanede yemek yiyen askerler ROSTOV - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Askeri eğitim Askerlerin yataklarını düzenlemesi Bir askerin ütü yapması Yemekhanede yemek yiyen askerler ROSTOV - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rostov'da askere alınanların eğitimi başladı. Güncel Kaynak: AA / Arkady Budnitsky Ukrayna Rostov Rusya Güncel Haberler

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