Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından askere alınanların eğitimi
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Askeri eğitim Askerlerin yataklarını düzenlemesi Bir askerin ütü yapması Yemekhanede yemek yiyen askerler ROSTOV - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Askeri eğitim
Askerlerin yataklarını düzenlemesi
Bir askerin ütü yapması
Yemekhanede yemek yiyen askerler ROSTOV - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rostov'da askere alınanların eğitimi başladı.
Kaynak: AA / Arkady Budnitsky - Güncel