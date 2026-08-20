Haberler

Kerç'te İHA Saldırısına Uğrayan Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Kerç'te İHA Saldırısına Uğrayan Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'daki Kerç Boğazı girişinde İHA saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'GREAT OCEAN' isimli gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçiş sırasında çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınan trafik yeniden açıldı.

RUSYA Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki 'GREAT OCEAN' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınan trafik yeniden açıldı.

Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki gemi, 'GREAT OCEAN' yaklaşık 1 ay önce Rusya'daki Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle gemi personeli gemiyi terk etti. Gemide çıkan yangın, acil müdahale ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Geminin geçişi nedeniyle Saat 14.40'ta İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

Belediye Başkanı'nın makam aracına kurşun yağmuru
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...