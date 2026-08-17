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Ukrayna saldırısına uğrayan kuru yük gemisi Boğaz'dan geçti

Ukrayna saldırısına uğrayan kuru yük gemisi Boğaz'dan geçti
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Ukrayna'ya ait 5 İHA'nın saldırısına uğrayan ve kaptan köşkü hasar gören New Victory isimli kuru yük gemisi, Türk römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Geçiş sırasında boğazdaki gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, geçişin tamamlanmasıyla trafik yeniden açıldı.

Ukrayna'ya ait 5 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) saldırısına uğrayan 'New Victory' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınan trafik yeniden açıldı.

Belize bayraklı kuru yük gemisi New Victory, 24 Temmuz'da Rusya'nın Taman Limanı'na girişine yaklaşık 15 dakika mesafedeyken Ukrayna'ya ait 5 İnsansız Hava Aracı'nın saldırısına uğradı. Saldırıda geminin kaptan köşkü ağır hasar görürken, yaralanan gemi kaptanı ise tedavi altına alındı. Saldırı sonrası makinesi çalışmayan geminin, Türk römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek en yakın tersaneye götürülmesi planlandı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait Kurtarma-9, Kurtarma-12 ve Nazım Tur römorkörleri eşliğinde Boğaz'dan geçirildi. 169,51 metre uzunluğunda ve 25,5 metre genişliğindeki geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Geçişin tamamlanmasının ardından trafik yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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