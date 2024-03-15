Rusya'da Devlet Başkanlığı Seçimleri Başladı

ÇEKİM TARİHİ: 13/15 Mart 2024

1. Vladivostok'tan çeşitli görüntüleri

2. Moskova sokaklarından çeşitli görüntüler

Rusya'da Kamçatka ve Çukotka gibi bölgelerin de içinde bulunduğu Uzak Doğu bölgesindeki seçmenler, Cuma günü saat 8.00 itibarıyla 2024 devlet başkanlığı seçimleri için sandığa gitmeye başladı.

Seçimlerde Liberal Demokratik Parti'den Leonid Slutsky, Rus Komünist Partisi'nden Nikolai Kharitonov, Yeni Halk Partisi'nden Vladislav Davankov ile mevcut devlet başkanı ve bağımsız aday Vladimir Putin liderlik için yarışıyor.

Ülkede 15 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında sabah 8.00 ile akşam 8.00 saatleri arasında açık olacak 90.000'den fazla oy kullanma merkezi kuruldu.

Birçok farklı saat diliminin kullanıldığı geniş topraklara sahip Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Kamçatka ve Çukotka, oy kullanmaya ilk başlayan bölgeler. Oy kullanmaya en son başlayacak olanlar ise Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'da bulunan oy kullanma merkezleri olacak.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun verilerine göre yurtdışında yaşayan 1,8 milyonu aşkın kişiyle birlikte yaklaşık 110 milyon Rus vatandaşının oy kullanma hakkı bulunuyor.

Rusya'daki başkanlık seçimi yönetmeliklerine göre, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan aday seçimi kazanacak. İkiden fazla adayın yarışması ve oyların yüzde 50'sinden fazlasını hiçbirinin alamaması durumunda, Merkezi Seçim Komisyonu en fazla oyu alan iki aday için ikinci bir tur düzenleyecek. İkinci turda en yüksek oyu alan aday ise devlet başkanı seçilecek.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını en geç 28 Mart'ta onaylayacak ve takip eden üç gün içinde sonuçları açıklayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)