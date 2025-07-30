Rusya'da Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlınski Hakkında Arama Kararı Çıkarıldı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Yekaterinburg kentindeki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlınski hakkında arama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şıhlınski, Rus Ceza Kanunu uyarınca arananlar listesine dahil edildi.

Açıklamada, Şıhlınski'nin neden arandığına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Yekaterinburg'daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şıhlınski, temmuz başında gözaltına alınmış ve sorgulanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şıhlınski'nin oğlu Mutvala Şıhlınski de temmuzda hükümet yetkilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkeme karşısına çıkarılmıştı. Mutvala Şıhlınski'nin mahkeme tarafından 14 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Olay

Rus güvenlik güçlerince 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, düzenlenen operasyon sırasında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş ve bunların çok sayıda cinayete karıştığını iddia etmişti.

Gözaltına alınanların hem Rus hem de Azerbaycan vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Yekaterinburg'daki mahkeme, söz konusu şahısların 19 Ekim'e kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

Bu olayın ardından Rusya ile Azerbaycan arasında gerginlik yaşanmaya başlamıştı.